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Общество

Капитальный ремонт завершается в Торошинском доме культуры Псковского района

Капитальный ремонт завершается в Торошинском доме культуры Псковского района. Сейчас в учреждении готовятся к открытию в новом формате. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

Обновление ДК стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». Глава района отметила, что подрядчик усиленными темпами ведёт работы как снаружи, так и внутри здания.

На данный момент уже готов фасад здания, завершены работы по электрике и смонтирована сцена. Помимо этого, на объекте идёт подготовка помещений к чистовой покраске и параллельно ведутся работы по входным группам и отмостке здания. Также закуплены кресла в зрительный зал, подвижные сценические ширмы, звуковое и световое оборудование.

К началу учебного года запланирована отделка класса хореографии зеркалами и оборудование его специальными станками. Также подбирается и закупается мебель и оборудование в фойе, гардеробе и в кабинет методистов.

«С администрацией сельского поселения готовится проект благоустройства территории, а работники Псковского районного Центра культуры планируют праздничные мероприятия, приуроченные к открытию Торошинского ДК», – заключила Наталья Фёдорова.

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