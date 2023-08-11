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Происшествия

Полиция проводит проверку по факту повреждения автомобилей в микрорайоне Родина

Полиция проводит проверку по факту ночного повреждения автомобилей на улице Владимирской в микрорайоне Родина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

 

Всего на данный момент поступило три заявления от жителей микрорайона о повреждении стёкол автомобилей, проколах шин и брошенных в машины предметов.

«Сотрудники ОМВД России по Псковскому району отсмотрели камеры наружного видеонаблюдения. Также ведётся установление причастных лиц для привлечения их к установленной законом ответственности», – отметили в ведомстве. Помимо этого, сотрудники полиции опросят возможных свидетелей инцидента.

Кроме того, полицейские просят псковичей, которые обладают информацией о случившемся или были свидетелями повреждения, сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по номеру (8 8112) 67-68-51.

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