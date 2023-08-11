Полиция проводит проверку по факту повреждения автомобилей в микрорайоне Родина

11:58, 11 августа 2023, ПАИ

Полиция проводит проверку по факту ночного повреждения автомобилей на улице Владимирской в микрорайоне Родина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всего на данный момент поступило три заявления от жителей микрорайона о повреждении стёкол автомобилей, проколах шин и брошенных в машины предметов.

«Сотрудники ОМВД России по Псковскому району отсмотрели камеры наружного видеонаблюдения. Также ведётся установление причастных лиц для привлечения их к установленной законом ответственности», – отметили в ведомстве. Помимо этого, сотрудники полиции опросят возможных свидетелей инцидента.

Кроме того, полицейские просят псковичей, которые обладают информацией о случившемся или были свидетелями повреждения, сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по номеру (8 8112) 67-68-51.