Движение перекроют на перекрёстке улиц Чудской и Алмазной в Пскове

13:03, 11 августа 2023, ПАИ

Движение транспорта ограничат на перекрёстке улиц Чудской и Алмазной в Пскове с 12 по 17 августа. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Введение ограничения связано с проведением дорожных работ.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что ремонт улицы Алмазной планируют закончить уже в этом году.