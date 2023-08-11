Движение перекроют на перекрёстке улиц Чудской и Алмазной в Пскове
Движение транспорта ограничат на перекрёстке улиц Чудской и Алмазной в Пскове с 12 по 17 августа. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Введение ограничения связано с проведением дорожных работ.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что ремонт улицы Алмазной планируют закончить уже в этом году.
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