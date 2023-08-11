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Общество

О возможностях софта для строительного проектирования рассказал на «Истоках» студент ПсковГУ

Лекцию для участников четвёртого заезда молодёжного историко-культурного форума «Истоки» прочитал студент института промышленных технологий и дизайна ПсковГУ Андрей Пашкевич. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Методам работы с программами строительного проектирования была посвящена тема лекции. В частности, Андрей Пашкевич рассказал про преимущества и возможности компьютерного софта для точного проектирования и черчения AutoCAD и ArchiCAD.

«Подобные профессиональные программы просто незаменимы в деле инженера-проектировщика. Они позволяют существенно облегчить и ускорить работу над проектом», – отметил специалист.

Образовательная программа заезда «Созидание» объединила молодых архитекторов и творцов со всей России. Своей главной задачей они считают предложить инициативы, идеи и решения по благоустройству и развитию Псковской области. Программа включает более 20 лекций и семинаров, десять тренингов, проектных лабораторий и мастер-классов, а также шесть дискуссионных программ.

Фото: персс-служба ПсковГУ

Напомним, молодёжный историко-культурный форум «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События» проходит с 5 июля по 23 августа в Печорах. Четвёртая смена заезда «Истоки» «Созидание» стартовала 6 июля.

Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки» 5 июля. Он нацелен на формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей, а также на формирование молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания. Кроме того, участники смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов.

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

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