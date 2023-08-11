Снятый в Гдовском районе фильм «Отцы» победил на фестивале российского кино «Выборг-2023»

16:03, 11 августа 2023, ПАИ

Документальный фильм «Отцы», снятый в Гдовском районе, завоевал главный приз в неигровом конкурсе XXXI Фестиваля российского кино «Выборг-2023». Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на художественного руководителя междеревенского кинофестиваля «Золотой шуруп» Михаила Мокиенко.

Режиссёром фильма «Отцы» стал Юрий Мокиенко. Кинокартина рассказывает о том, как снимался фильм для первого междеревенского кинофестиваля.

«Когда мы готовились к первому кинофестивалю и снимали для него фильм, то мой сын Юра, а он окончил режиссуру, курс Сокурова, снимал кино о том, как мы снимаем», – рассказал Михаил Мокиенко.

По его словам, режиссёр запечатлел весь процесс создания фильма, начиная с того, как на ходу придумывается сценарий.

«На фестивале его назвали «Феллини от документалистики», а ещё отмечали, что он изобрёл новый жанр – документальная комедия», – рассказал Михаил Мокиенко.

Ранее фильм «Отцы» участвовал в конкурсной программе 45-го Московского международного кинофестиваля, где получил специальный приз.

Михаил Мокиенко отметил, что картина получила прокатное удостоверение и готовится к прокату в кинотеатрах, демонстрирующих документальное кино.

Также ленту смогут увидеть участники и гости кинофестиваля «Золотой шуруп», который пройдёт с 18 по 20 августа в Гдовском районе. Показ состоится 18 августа в деревне Колодье.