Партию тюльпанов уничтожат в Псковской области из-за опасного вредителя
Крупную партию тюльпанов уничтожат в Псковской области из-за её заражения западным цветочным (калифорнийским) трипсом. Цветы следовали из Польши в Москву. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
2800 луковиц тюльпанов не прошли фитосанитарный контроль. На складе временного хранения в Псковской области в партии цветов обнаружили опасного насекомого, схожего по морфологическим признакам с карантинным объектом.
Лабораторные исследования подтвердили наличие в цветах опасного карантинного вредителя, а именно западного цветочного (калифорнийского) трипса. Ввоз партии тюльпанов на территорию России запрещен. Продукция подлежит уничтожению.
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