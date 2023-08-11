Партию тюльпанов уничтожат в Псковской области из-за опасного вредителя

15:47, 11 августа 2023, ПАИ

Крупную партию тюльпанов уничтожат в Псковской области из-за её заражения западным цветочным (калифорнийским) трипсом. Цветы следовали из Польши в Москву. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

2800 луковиц тюльпанов не прошли фитосанитарный контроль. На складе временного хранения в Псковской области в партии цветов обнаружили опасного насекомого, схожего по морфологическим признакам с карантинным объектом.

Лабораторные исследования подтвердили наличие в цветах опасного карантинного вредителя, а именно западного цветочного (калифорнийского) трипса. Ввоз партии тюльпанов на территорию России запрещен. Продукция подлежит уничтожению.