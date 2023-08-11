Новые скамейки и урны установили на острове имени Залита

16:13, 11 августа 2023, ПАИ

Продолжается благоустройство территории Талабских островов. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Псковского района.

Сотрудники районной администрации совершили очередной рабочий выезд в этом сезоне на остров имени Залита. Совместно с волонтёрами Псковского района они покрасили новое ограждение воинского захоронения на острове, укрепили знак «Я люблю Талабы», а также закрепили и зацементировали канат на детской площадке.

Кроме того, по периметру острова установили скамейки и урны, чтобы жителям и гостям было удобно и комфортно проводить время на острове.

Ранее сообщалось, что Туристский информационный центр планируют создать на Талабских островах.