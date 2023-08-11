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Спорт

Около 150 пловцов встретят День физкультурника на соревнованиях SwimCup в Пскове

Около 150 спортсменов из семи регионов России зарегистрировались для участия в соревнованиях по плаванию на открытой воде SwimCup-2023 в Пскове. Спортивное событие состоится в День физкультурника, 12 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Утром участники получат стартовые пакеты, пройдут инструктаж и отправятся на старт. Начнут заплыв спортсмены в полдень от стен Псковского кремля. Дальше они разделятся в зависимости от дистанции, которую будут преодолевать. Участники дистанции «Лайт» (1,7 километра) поплывут сразу к пляжу у Мирожского монастыря, где расположатся финишные ворота. Те, кто выйдут на дистанции «Классик» (2,5 километра) и «Ультра» (пять километров), сначала проплывут ниже по течению, после чего развернутся к финишу.

Участники соревнований заявились во всех возрастных категориях: от 14 лет до 60+.

«Организаторы ответственно подошли к дизайну наград. Призовые медали заменят перстни с символами Пскова: снетком и деньгой. Победители заплывов увезут с собой по-настоящему уникальные награды: кубки в форме щита для мужчин и вазы для женщин», – отметили в пресс-службе.

Также вся серия заплывов SwimCup в 2023 году получила название «Кубок добра». Часть средств, полученных от заплывов, пойдёт на оплату участия юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в самых крупных профильных соревнованиях в стране и покупку необходимого инвентаря.

Отметим, что соревнования по плаванию на открытой воде SwimCup проходят в Пскове во второй раз. Инициативу их проведения поддержал губернатор региона Михаил Ведерников. Соревнования включены в единый календарный план официальных спортивных и физкультурных мероприятий Псковской области.

Главная цель соревнований – развитие и популяризация любительского массового спорта в России, увеличение туристической привлекательности региона, развитие событийного туризма и продвижение физкультуры и спорта.

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