Как сохранить сердце здоровым, рассказали псковичам

20:52, 11 августа 2023, ПАИ

Как защитить сердце, особенно в жару, рассказали псковичам в Telegram-канале Псковской городской поликлиники.

В жару весь организм, в том числе и сердце, работает с большей нагрузкой. Чтобы избежать перегрева, организм охлаждается за счёт усиленного потоотделения.

Существенная потеря жидкости может стать причиной резких колебаний артериального давления и возникновения нарушений ритма сердца, в том числе и угрожающих жизни. Для сердца особенно опасна ситуация, когда жара сочетается с высокой влажностью: в этих условиях оно сокращается намного чаще и прогоняет за минуту примерно в два раза больше крови, чем обычно.

При наличии сердечно-сосудистого заболевания необходимо проявлять особую осторожность во время жары. Важно контролировать артериальное давление, избегать длительного пребывания на солнце, отказаться от физических нагрузок и алкоголя, следить за потребляемой солью и пить больше воды (если только врач не рекомендовал ограничить потребление жидкости, что бывает при тяжёлой сердечной недостаточности).

Чтобы лучше контролировать своё здоровье, необходимо проходить профилактические осмотры. Записаться к врачу для осмотра можно на портале «Госуслуги» или по номеру кол-центра поликлиники 29-90-28.