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Общество

Новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Усмынь Куньинского района принял первых пациентов

Новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Усмынь Куньинского района, построенный в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, принял своих первых пациентов. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

К ФАПу деревни Усмынь прикреплены 152 человека, из них 11 – дети.

Фельдшер Татьяна Антоненкова работает в ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» с апреля 1989 года.

«В обязанности Татьяны Михайловны входит обслуживание больных, включая детей, оказание неотложной и экстренной доврачебной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека, выполнение своевременно и в полном объёме назначения врача при организации динамического наблюдения и лечения пациента по месту жительства», – отметили в комитете. 

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