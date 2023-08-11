Минцифры предложило увеличить возраст отсрочки от армии для IT-специалистов до 30 лет

23:25, 11 августа 2023, ПАИ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило поднять возраст отсрочки от службы в армии для IT-специалистов до 30 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

«Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа. Ну, на указ президента о поддержке IT-отрасли, там есть отдельный пункт, связанный с освобождением от призыва на военную службу до 27 лет», – рассказал министр.

В августе Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает призывной возраст с 18 до 30 лет. Таким образом, верхний порог увеличивается на три года. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

В марте 2022 года президент подписал указ, согласно которому россияне, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях.

Для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином России, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотруднику необходимо работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учёбы.