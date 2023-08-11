Полиция задержала хулиганов, разгромивших машины в Пскове

10:47, 12 августа 2023, ПАИ

Полиция задержала хулиганов, повредивших пять автомобилей в микрорайоне Родина, сообщается в Telegram-канале ПАИ «Псковская сводка».

Происшествие произошло 11 августа и попало на камеры видеонаблюдения. А уже утром владельцы транспорта обратились в полицию с заявлениями о повреждении имущества: у машин и автоприцепа были порезаны шины, выбиты стёкла. По данному факту были начаты проверка и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных лиц.

Кроме того, в результате мониторинга социальных сетей и СМИ полицейские установили факт повреждения общедомового имущества в этом же микрорайоне: в подъезде дома был разбит оконный стеклопакет и повреждён радиатор батареи. Сотрудники ОМВД России по Псковскому району инициативно начали оперативно-разыскные мероприятия и по данному факту.

Причастными к повреждению автотранспорта и общедомового имущества оказались двое псковичей 22 и 24 лет, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.