Михаил Ведерников: Жители Псковской области гордятся подвигами военных лётчиков

12:26, 12 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил от имени правительства региона личный состав и ветеранов военно-воздушных сил с профессиональным праздником. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

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Он напомнил, что в Псковской области базируется 334-й военно-транспортный авиационный Берлинский Краснознамённый полк – один из передовых в нашей стране.

«С первого дня специальной военной операции личный состав полка находится на передовой. Рискуя жизнью, наши лётчики выполняют все возложенные на них задачи. Жители Псковской области гордятся их подвигами, стойкостью и мужеством», — написал глава региона.

Он пожелал всем, кто посвятил свою жизнь службе в ВВС, крепкого здоровья, благополучия и покорения всех намеченных высот.