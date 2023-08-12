Ольга Фёдорова – о фестивале «Русское лето»: Случайных людей здесь не бывает

16:33, 12 августа 2023, ПАИ

Русский патриотизм – это совершенно особая вещь, заявила заместитель председателя Псковской городской Думы Ольга Фёдорова в ходе пресс-подхода на фестивале «Русское лето. ZaРоссию», передаёт корреспондент ПАИ.

«Русское лето» – это патриотической фестиваль». Мы в последнее время воспринимали патриотизм как любовь к Родине, но это не только любовь, это ещё и умение пожертвовать собой ради неё – это то, что мы наблюдаем на СВО, это и преданность Родине», – отметила Ольга Фёдорова.

По её словам, русский патриотизм – это совершенно особая вещь. «Мы действительно тот народ, который искренне любит свою страну и готов за неё отдать жизнь. А победа обязательно будет за нами», – подчеркнула заместитель председателя Гордумы.

Она также призвала псковичей обязательно посетить площадку мероприятия.

«Люди идут на праздник, стекаются со всего города – это как раз таки все искренне русские люди, случайных людей здесь не бывает!» – заключила Ольга Фёдорова.

Напомним, что сейчас в Финском парке работают интерактивные площадки в рамках фестиваля. Узнать программу фестиваля можно здесь.