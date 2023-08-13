День строителя празднуют в России сегодня

09:31, 13 августа 2023, ПАИ

Во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя, пишет calend.ru

Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года.

Строительное ремесло и искусство зодчества всегда ценились на Руси и в других странах, ведь развитие любого населённого пункта зависит от возведения жилых, общественных и культурных зданий и сооружений. Без массового строительства невозможно представить себе ни одно развитое государство. Поэтому города и сёла, школы и детские сады, театры и музеи, объекты промышленной и транспортной инфраструктуры обязаны своим появлением поколениям работников строительной отрасли.

Многие традиции, заложенные в празднование Дня строителя, дошли и до настоящего времени: награды к празднику, торжественные мероприятия, открытие новых объектов.

Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.