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Общество

Большинство псковичей планируют продолжить работать после выхода на пенсию – опрос

Большинство псковичей планируют продолжить работать после выхода на пенсию, следует из опроса сервиса SuperJob.

Средний размер пенсии по итогам 2022 года составил 17824,70 рубля, а достойной пенсией псковичи считают почти в 2,5 раза большую сумму – 45 300 рублей. Неудивительно, что заработную плату горожане называли основным источником своего дохода по достижении пенсионного возраста чаще, чем государственные пенсионные выплаты.

Жить на личные сбережения рассчитывает каждый шестой (16%). На средства, вложенные в негосударственный пенсионный фонд, надеются только 7%. Помощь детей в качестве главного источника дохода назвал 2% опрошенных.

Мужчины чаще называли своим основным источником дохода в зрелом возрасте государственную пенсию, женщины же чаще планируют продолжать трудиться.

Среди псковичей до 34 лет больше всего тех, кто по достижении пенсионного возраста рассчитывает работать, и тех, кто хочет жить на сбережения. Чем старше респонденты, тем чаще они осознают, что не смогут накопить достаточную сумму денег и активно трудиться на пенсии вряд ли получится, и тем чаще они говорят, что будут жить на государственные выплаты.

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