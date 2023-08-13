Двух псковичей наградили знаком «Заслуженный строитель Псковской области»

10:56, 13 августа 2023, ПАИ

Двум псковичам вручили почетный знак «Заслуженный строитель Псковской области». Об этом сообщили губернатор региона в своем Telegram-канале.

«Благодаря вашему профессионализму, вашему внутреннему настрою, строительная отрасль является флагманом экономики, потому что практически любая другая сфера на неё завязана», – сказал он.

Чтобы подчеркнуть значимость этой профессии и отметить самых заслуженных работников отрасли, был учреждён почётный знак «Заслуженный строитель Псковской области».

На этой неделе были вручены первые два знака представителям строительной отрасли.

Нагрудные знаки к почетному званию «Заслуженный строитель Псковской области» были вручены директору предприятия «ЦентрСтрой» Алексею Майорову и ветерану строительной отрасти Леониду Старостенко. Михаил Ведерников отдельно отметил последнего за то, что он передает свой бесценный опыт молодым специалистам.

В ходе церемонии благодарственными письмами Правительства области отмечены сотрудники строительных и дорожных предприятий, специалисты стройнадзора — в общей сложности 11 человек.

«Благодарю наших строителей за работу и желаю новых профессиональных успехов. Уверен, темпы будем только наращивать!» – подчеркнул глава региона.