Камеры запечатлели ночное ДТП в Пскове, в котором пострадали три человека

12:49, 13 августа 2023, ПАИ

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека, запечатлели камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Напомним, что ночью на улице Коммунальной в Пскове произошло столкновение автомобилей BMW и Geely, в результате которого трёх человек госпитализировали.

Освидетельствование показало, что водитель автомобиля BMW находился в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП.