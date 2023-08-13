Камеры запечатлели ночное ДТП в Пскове, в котором пострадали три человека
Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека, запечатлели камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Напомним, что ночью на улице Коммунальной в Пскове произошло столкновение автомобилей BMW и Geely, в результате которого трёх человек госпитализировали.
Освидетельствование показало, что водитель автомобиля BMW находился в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП.
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