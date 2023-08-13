Мировой рекорд с самым большим сапбордом установили во Владивостоке

13:14, 13 августа 2023, ПАИ

Рекордно длинный сапборд и самое большое число его пассажиров зафиксировали во Владивостоке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта Приморского края.

«Во Владивостоке в воскресенье, 13 августа, установлено два мировых рекорда – самый длинный сапборд и самое большое количество людей нём одновременно. Федеральный арбитр международного агентства регистрации рекордов InterRecord Юрий Черных зафиксировал два рекорда и вручил официальные сертификаты инициаторам и организаторам», – говорится в сообщении.

Длина сапборда составила 20 метров 29 сантиметра, ширина – 2 метра 62 сантиметра. На плавсредстве поместились 42 человека. Они прошли из бухты Труда на острове Русском до острова Папенберг и вернулись.

Предыдущий рекорд был установлен в текущем году в Санкт-Петербурге, где сапбордом управляли 22 гребца и рулевой. Его длина составила 15,43 метра, а ширина – 3,92 метра. До этого рекорд был установлен в Испании.