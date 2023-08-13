ФОТОФАКТ. Улицу в Великих Луках затопило после дождя
Улица Гоголя в Великих Луках оказалась затоплена после дождя, передает портал Luki-News.
«Сильный дождь не прошел бесследно. На Гоголя ливневки не справились с таким наплывом, в результате чего улицу затопило. Машины и пешеходы сейчас добираются вплавь». – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что после ливня во дворах домов в Печорах затопило въезды.
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13 августа 2023
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