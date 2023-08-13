Игорь Иванов отметил вклад работников строительной отрасли в развитие профсоюзного движения

15:48, 13 августа 2023, ПАИ

Председатель профобъединения Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём строителя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

«Строительство – это сложный и ответственный труд, который требует высокой квалификации, терпения и умения работать в команде. Вы являетесь настоящими героями нашего времени, ведь благодаря вашим усилиям возникают новые здания, мосты, дороги и другие объекты инфраструктуры, необходимые для жизни граждан и развития нашей Родины», – отметил глава облсовпрофа.

Игорь Иванов обратил внимание, что многие сотрудники строительных организаций входят в состав регионального профсоюза работников жизнеобеспечения.

«Благодаря вашей профсоюзной активности за последние годы значительно улучшены условия труда во многих организациях. Нам всем есть ещё над чем совместно работать. Главное в профсоюзах – единство и солидарность. И благодаря единению мы достигнем новых успехов в защите прав человека труда!» – подчеркнул он.

Игорь Иванов также выразил благодарность работникам строительной отрасли за преданность делу, профессионализм и трудолюбие и пожелал здоровья, успехов в работе, удачи во всех начинаниях и достижения новых вершин.