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Общество

Пропавшего в лесу пенсионера разыскивают в Себежском районе Псковской области

Пропавшего 72-летнего жителя посёлка Магарево Себежского района разыскивают в Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

12 августа Владимир Петров ушёл в лес и не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, волосы седые, глаза карие.

Во что был одет мужчина, неизвестно. С собой имел песочного цвета рюкзак и плетёную корзину.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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