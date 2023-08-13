Пропавшего в лесу пенсионера разыскивают в Себежском районе Псковской области
Пропавшего 72-летнего жителя посёлка Магарево Себежского района разыскивают в Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
12 августа Владимир Петров ушёл в лес и не вернулся. Его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, волосы седые, глаза карие.
Во что был одет мужчина, неизвестно. С собой имел песочного цвета рюкзак и плетёную корзину.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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