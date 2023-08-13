Пропавшего в лесу пенсионера ищут в Бежаницком районе Псковской области

21:35, 13 августа 2023, ПАИ

Пропавшего 67-летнего жителя деревни Глубоково Бежаницкого района разыскивают в Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

13 августа Геннадий Михеев ушёл в лес и не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

Ростом мужчина 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Мужчина был одет в темно-синюю куртку, зелёные камуфлированные штаны, зелёные резиновые сапоги и синюю кепку. С собой имел белое ведро с синей крышкой.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.