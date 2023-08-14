Ливни и грозы прогнозируют на Северо-Западе на этой неделе

08:28, 14 августа 2023, ПАИ

Ливни и грозы прогнозируют на Северо-Западе на этой неделе. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе сначала ливни и грозы будут носить локальный и кратковременный характер и не помешают воздуху прогреваться – к среде от +26 до +31 градуса. Но в четверг-пятницу в регион прорвётся холодный фронт, и показания термометров понизятся от +22 до +27 градусов, на севере от +15 до +20», – пояснили синоптики.

Синоптики уточнили, что в Центральной России только в понедельник возможны небольшие ливни и грозы. Поэтому рабочая неделя стартует сравнительно прохладной погодой – днём от +21 до +26. А затем в регионе будет преобладать солнечная погода, и температура постепенно повысится от +27 до +32.

В Санкт-Петербурге вплоть до среды преимущественно без осадков, а дневная температура постепенно повысится от +27 до +30 градусов. Но в четверг-пятницу пройдут грозовые дожди и сразу похолодает от +22 до +25.

«В Москве в понедельник небольшие ливни, а днём воздух прогреется от +21 до +24 градусов. Со вторника погода наладится и начнётся потепление – в конце рабочей недели от +28 до +31», – уточнили в метеоцентре.