Находившегося в федеральном розыске гражданина задержали росгвардейцы в Пскове

13:45, 14 августа 2023, ПАИ

Гражданина, находившегося в федеральном розыске, задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

13 августа около 14:00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Алёхина поступил сигнал тревоги.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 29-летнего мужчину, который похитил из торгового зала парфюмерию.

При установлении его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за уклонение от исполнения приговора суда.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.