Находившегося в федеральном розыске гражданина задержали росгвардейцы в Пскове
Гражданина, находившегося в федеральном розыске, задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
13 августа около 14:00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Алёхина поступил сигнал тревоги.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 29-летнего мужчину, который похитил из торгового зала парфюмерию.
При установлении его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за уклонение от исполнения приговора суда.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.
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