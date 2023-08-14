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Культура

Новые площадки организуют на фестивале «Граинская сторона» в Красногородском районе

Деревня Платишино Красногородского района готовится к проведению фестиваля гусельной музыки «Граинская сторона». На мероприятии будут работать новые площадки. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества. 

Фото: организаторы фестиваля

Мероприятие пройдёт в деревне Платишино Красногородского района 19 августа. Гостей фестиваля ждут выступления солистов и творческих коллективов из Псковской области, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

В старинном амбаре пройдёт показ видеофильма «Псковщина гусельная», который расскажет об истории возникновения гуслей, а также о красногородских гуслярах.

Фото: Псковский центр народного творчества

Гостям предложат продегустировать угощения и напитки, приготовленные по старинным рецептам жителями деревни, а местные производители угостят псковичей своей продукцией.

На ярмарку снова приедет семья Барт из деревни Морозово, все желающие смогут приобрести у них домашний хлеб и выпечку. «В прошлом году на фестивале дети из семьи Барт угощали гостей праздника свежевыжатым яблочным соком, который готовили прямо на поляне на старинном немецком аппарате», – напомнили организаторы. 

 

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