Заслуженная артистка России Наталья Бондарчук посетит кинофестиваль в Гдовском районе

14:01, 14 августа 2023, ПАИ

Стала известна программа III Междеревенского кинофестиваля «Золотой шуруп», который состоится в деревне Колодье и Гдове в Псковской области с 18 по 20 августа. Актриса, кинорежиссёр, сценарист, заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ Наталья Бондарчук станет почётным гостем фестиваля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Туристского информационного центра Псковской области.

Концерт под открытым небом и показ фильма «Отцы» состоится для жителей и гостей деревни Колодье на лужайке, перед домом дедушки Мокея. Начало 18 августа в 20:00.

Торжественное открытие фестиваля «Золотой шуруп» и конкурсный показ фильмов состоится на сцене центра досуга и культуры в Гдове 19 августа в 14:00. В этот же день двумя часами ранее, в 12:00, пройдёт конкурс детских рисунков на асфальте.

Закрытие III Междеревенского детского кинофестиваля «Золотой шуруп» и праздничный концерт с награждением победителей также пройдёт в центре досуга и культуры в Гдове 20 августа в 12:00.

Об истории создания кинофестиваля «Золотой шуруп» читайте здесь.