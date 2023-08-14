Александр Кузьмин станет гостем программы на «Серебряном дожде»

13:09, 14 августа 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 14 августа, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева тренер, комментатор, спортсмен, победитель Кубка мира по биатлону, председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин.

Темы для обсуждения:

Как сделать бизнес на спорте?

Насколько успешен проект школы бега «PRO SPORT» и одноименного спортивного клуба?

Есть ли потенциал для развития спортивного бизнеса в Псковской области?

Какие виды спорта в Псковской области наиболее популярны среди населения?

Охотно ли псковичи инвестируют свои средства в развитие собственной физической формы и как лучше всего популяризировать ЗОЖ среди граждан?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».