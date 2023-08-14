«Зарядку со стражем порядка» провели полицейские в Великих Луках

14:59, 14 августа 2023, ПАИ

Общероссийская акция МВД России «Зарядка со стражем порядка» прошла в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Спортивное мероприятие для ребят из детско-юношеских спортивных школ и секций Великих Лук организовали в День физкультурника на острове Дятлинка совместно с комитетом по физической культуре и спорту администрации города.

Старший участковый уполномоченный полиции, майор Ирина Мосеева провела для детей зарядку. Под музыку они выполнили комплекс общеразвивающих упражнений на свежем воздухе.

Старший лейтенант полиции, инструктор группы по работе с личным составом отдельной роты конвоирования Сергей Хоботов и лейтенант полиции, инспектор отдела по вопросам миграции Евгений Гаврилов показали ребятам комплекс боевых приёмов.

В ведомстве отметили, что данная акция направлена на развитие спорта и здорового образа жизни в воспитании детей и молодёжи на примерах полицейских-спортсменов.

«Надеюсь, что мероприятие привнесло радость и вдохновение ребятам, а также сподвигло их к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Благодарим всех, кто принял участие в акции «Зарядка со стражем порядка» и помог нам провести это мероприятие», – отметил в завершение мероприятия врио заместителя начальника отдела Игорь Лифаненков.