Программу переселения из аварийного жилья в Псковской области завершат досрочно

15:10, 14 августа 2023, ПАИ

Псковская область получит дополнительную финансовую поддержку в размере почти 476 миллионов рублей на мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Средства позволят досрочно завершить региональную адресную программу Псковской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах».

Расселению в рамках программы подлежит более 40 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийными до 1 января 2017 года. Реализация мероприятий программы переселения позволит обеспечить безопасные условия проживания порядка 2,7 тысячи людей.

Также благодаря опережающему финансированию переселение будет досрочно завершено в 24 регионах.