Около полутора миллиарда рублей заработали самозанятые псковичи с начала года

17:28, 14 августа 2023, ПАИ

Около полутора миллиарда рублей доходов зарегистрировали самозанятые Псковской области в налоговых органах с начала года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) был введён на территории Псковской области 1 июля 2020 года. С этого момента в качестве самозанятых в налоговых органах региона зарегистрировались 26 тысяч 76 псковских налогоплательщиков.

Всего с начала 2023 года самозанятые региона зарегистрировали доходы более чем на 1 миллиард 417 миллионов рублей. При этом сумма исчисленного налога составила более 70 миллионов рублей.

Напомним, применение НПД позволяет законно осуществлять предпринимательскую деятельность при льготных ставках: 4 % – с доходов, полученных от физических лиц и 6 % – с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.