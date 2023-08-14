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Общество

Около полутора миллиарда рублей заработали самозанятые псковичи с начала года

Около полутора миллиарда рублей доходов зарегистрировали самозанятые Псковской области в налоговых органах с начала года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Фото: ПАИ

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) был введён на территории Псковской области 1 июля 2020 года. С этого момента в качестве самозанятых в налоговых органах региона зарегистрировались 26 тысяч 76 псковских налогоплательщиков.

Всего с начала 2023 года самозанятые региона зарегистрировали доходы более чем на 1 миллиард 417 миллионов рублей. При этом сумма исчисленного налога составила более 70 миллионов рублей.

Напомним, применение НПД позволяет законно осуществлять предпринимательскую деятельность при льготных ставках: 4 % – с доходов, полученных от физических лиц и 6 % – с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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