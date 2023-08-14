Псковский марафон планируют сделать самым крупным в СЗФО

17:40, 14 августа 2023, ПАИ

Псковский марафон «Мехуборка» планируется сделать самым крупным в СЗФО. Об этом сообщил тренер, комментатор, спортсмен, победитель Кубка мира по биатлону, председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Есть идея, чтобы Псковский марафон был самым крупным на Северо-Западе. Мы маленький город, и у нас не так много бегунов, но мы хотим здесь организовать мероприятие как минимум на три тысячи человек», – поделился гость студии.

По словам Александра Кузьмина, мероприятие подготовят в течение двух-трёх лет. «Бег по организации легче, чем триатлон, легче сделать ограничение движения», – пояснил он.

Спортсмен также добавил, что на предстоящий Псковский марафон планируется пригласить российского телеведущего, журналиста и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Ранее сообщалось, что больше миллиона рублей потратили организаторы для проведения триатлона в Пскове.