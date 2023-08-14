Более миллиона рублей потратили организаторы на проведение соревнований по триатлону в Пскове

21:56, 14 августа 2023, ПАИ

Больше миллиона рублей потратили организаторы на проведение соревнований по триатлону в Пскове. Об этом сообщил тренер, комментатор, спортсмен, победитель Кубка мира по биатлону, председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Это грандиозный труд, огромные вложения», – подчеркнул гость эфира. Он уточнил, что для того, чтобы организовать один день соревнований по триатлону в Пскове даже для 100 участников, необходимо было потратить более миллиона рублей.

Напомним, что первый областной чемпионат по триатлону на олимпийской дистанции прошёл в Пскове 13 августа.

Александр Кузьмин отметил, что общественная организация Pro sport ежегодно проводит несколько крупных мероприятий. Гость студии уточнил, что они не организуют много мероприятий, так как на первом месте стоит качество.

«Например, Псковский марафон собрал уже почти тысячу участников. Для Пскова это действительно много. Собрать тысячу людей – это очень тяжело даже для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Люди, которые едут оттуда [на соревнования в Псков. – ПАИ], говорят нам: «Респект», – подчеркнул Александр Кузьмин.

По словам Александра Кузьмина, последнее мероприятие – соревнования по триатлону в Пскове – собрало большое количество приятных отзывов.

«Мы делаем в Пскове мероприятия на 100 человек, но с организацией такого уровня, как в Санкт-Петербурге на 2,5 тысячи человек. Вот наша фишка, – заметил Александр Кузьмин. – У нас на маршруте было по 30 единиц техники, десятки волонтёров, работники ГИБДД. Такая серьёзная организация ради 100 участников. На мой взгляд, Псков такого ещё не видел».

Александр Кузьмин уточнил, что соревнования высокого уровня делаются при помощи партнёров, грантов и субсидий. По его словам, только в этом случае можно получить прибыль.

«Я мечтаю сделать Псков таким городом, где все люди будут выходить вдоль дороги и поддерживать спортсменов, болеть за них, чтобы у нас не жалобы были утром в понедельник, что мы перекрыли движение, а все, наоборот, писали: это круто», – заключил Александр Кузьмин.