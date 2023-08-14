Чемпион России по армрестлингу приедет на соревнования в Псков
Чемпион России и призёр мира по армрестлингу Виктор Шевеленко приедет на открытый Кубок имени Александра Невского, который пройдёт в Пскове на набережной реки Псковы 19 августа. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил сам спортсмен.
«Приеду на соревнования со своими воспитанниками. Нас будет человек 12-14, – рассказал спортсмен. – Про эти соревнования знаю давно, они проводятся регулярно уже лет десять. На открытом Кубке никогда не боролся, потому что, как я считаю, они для начинающих рукоборцев, а также для людей, у которых ещё нет звания мастера спорта. У меня ребята занимаются. Кто-то год, два, пять. Они пусть и проверяют свой уровень мастерства».
Также Виктор Шевеленко отметил, что уже более 20 лет он занимается армрестлингом и ездит на различные соревнования. «Получилось так, что я занимался разными единоборствами, и как-то зацепил меня этот спорт. На соревнования в Псков я уже ездил. Смотрел, как боролись ребята из моей команды. Сейчас поеду вновь, чтобы повидаться со знакомыми псковскими рукоборцами, а также посмотреть, как мои ребята умеют настраиваться на соревнования», – сказал он.
Напомним, что на Кубок имени Александра Невского по армрестлингу может заявиться любой желающий, не имеющий противопоказаний по физподготовке. Регистрация на соревнования пройдёт до 18 августа.
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