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Спорт

Чемпион России по армрестлингу приедет на соревнования в Псков

Чемпион России и призёр мира по армрестлингу Виктор Шевеленко приедет на открытый Кубок имени Александра Невского, который пройдёт в Пскове на набережной реки Псковы 19 августа. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил сам спортсмен.

Фото с личной страницы Виктора Шевеленко в соцсети «ВКонтакте»

«Приеду на соревнования со своими воспитанниками. Нас будет человек 12-14, – рассказал спортсмен. – Про эти соревнования знаю давно, они проводятся регулярно уже лет десять. На открытом Кубке никогда не боролся, потому что, как я считаю, они для начинающих рукоборцев, а также для людей, у которых ещё нет звания мастера спорта. У меня ребята занимаются. Кто-то год, два, пять. Они пусть и проверяют свой уровень мастерства».

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Также Виктор Шевеленко отметил, что уже более 20 лет он занимается армрестлингом и ездит на различные соревнования. «Получилось так, что я занимался разными единоборствами, и как-то зацепил меня этот спорт. На соревнования в Псков я уже ездил. Смотрел, как боролись ребята из моей команды. Сейчас поеду вновь, чтобы повидаться со знакомыми псковскими рукоборцами, а также посмотреть, как мои ребята умеют настраиваться на соревнования», – сказал он.

Напомним, что на Кубок имени Александра Невского по армрестлингу может заявиться любой желающий, не имеющий противопоказаний по физподготовке. Регистрация на соревнования пройдёт до 18 августа.

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