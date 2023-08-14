Школу спорта планируют открыть в Пскове

21:30, 14 августа 2023, ПАИ

Школу спорта планируется создать в Пскове для подготовки к соревнованиям. Об этом сообщил тренер, комментатор, спортсмен, победитель Кубка мира по биатлону, председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Хочется создать в Пскове школу спорта. Это давняя мечта, и чтобы прийти к этому проекту самому, без инвесторов, потребуется не меньше пяти лет», – поделился гость студии.

По его словам, псковичам предоставят возможность попробовать себя в разных видах спорта. «Каждый сможет найти себе занятие, например восстановление здоровья, или даже подготовиться к соревнованиям», – пояснил тренер и добавил, что в школе будет работать спортивный психолог.

«Если спортсменов правильно настроить, то они будут побеждать. Главное – профессиональный подход к любителям», – резюмировал Александр Кузьмин.

Ранее сообщалось, что Псковский марафон планируют сделать самым крупным в СЗФО.