Псковский полумарафон «Мехуборка» состоится 24 сентября

18:00, 14 августа 2023, ПАИ

Псковский полумарафон «Мехуборка» состоится 24 сентября. Об этом сообщил тренер, комментатор, спортсмен, победитель Кубка мира по биатлону, председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«24 сентября состоится Псковский полумарафон «Мехуборка». Там мы будем принимать сотни любителей», – поделился спортсмен.

Псковичи смогут выбрать подходящую дистанцию: 21 километр, десять километров, пять километров и один километр для детей и взрослых. Финишёрам полумарафона вручат медали.

Ранее сообщалось, что Псковский марафон планируют сделать самым крупным в СЗФО.