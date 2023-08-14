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Спорт

Псковский полумарафон «Мехуборка» состоится 24 сентября

Псковский полумарафон «Мехуборка» состоится 24 сентября. Об этом сообщил тренер, комментатор, спортсмен, победитель Кубка мира по биатлону, председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ

«24 сентября состоится Псковский полумарафон «Мехуборка». Там мы будем принимать сотни любителей», – поделился спортсмен.

Псковичи смогут выбрать подходящую дистанцию: 21 километр, десять километров, пять километров и один километр для детей и взрослых. Финишёрам полумарафона вручат медали. 

Ранее сообщалось, что Псковский марафон планируют сделать самым крупным в СЗФО.

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