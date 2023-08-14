Более половины псковичей поддерживают введение турсбора в регионе – опрос
Более половины псковичей поддерживают введение туристического сбора в регионе, следует из опроса, проведённого в Telegram-канале ПАИ.
54 % опрошенных псковичей считают, что турсбор в Псковской области давно пора ввести.
Преждевременным это решение называют 20 % респондентов, а ещё 26% уверены, что турсбор вводить не нужно.
Таким образом, больше половины респондентов поддерживают введение турсбора в регионе, где плотность исторических, культурных, архитектурных памятников одна из самых высоких в России.
Ранее возможность введения турсбора в Псковской области оценил вице-спикер облсобрания Александр Братчиков.
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