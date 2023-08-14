Более половины псковичей поддерживают введение турсбора в регионе – опрос

18:44, 14 августа 2023, ПАИ

Более половины псковичей поддерживают введение туристического сбора в регионе, следует из опроса, проведённого в Telegram-канале ПАИ.

54 % опрошенных псковичей считают, что турсбор в Псковской области давно пора ввести.

Преждевременным это решение называют 20 % респондентов, а ещё 26% уверены, что турсбор вводить не нужно.

Таким образом, больше половины респондентов поддерживают введение турсбора в регионе, где плотность исторических, культурных, архитектурных памятников одна из самых высоких в России.

Ранее возможность введения турсбора в Псковской области оценил вице-спикер облсобрания Александр Братчиков.