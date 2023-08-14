Псковичка стала победительницей Всероссийского конкурса детских инициатив

19:43, 14 августа 2023, ПАИ

Псковичка Анна Тимашова стала победителем Всероссийского конкурса детских инициатив в рамках Детского культурного форума. Об этом сообщил телеграм-канал «Официальный канал Псковской области».

Анна Тимашова вышла в финал конкурса от Северо-Западного федерального округа со своим проектом «Музейные маршруты глазами детей».

Презентация финальных проектов проходила перед министром культуры РФ Ольгой Любимовой. По итогам Анна признана победителем. Её проект получил на реализацию грант Министерства культуры РФ – 3 миллиона рублей.

Цель проекта «Музейные маршруты глазами детей» – создание в Псковской области школы юного экскурсовода и обогащение существующих музейных маршрутов. Всё это в свою очередь будет способствовать развитию туристического потенциала Псковщины.