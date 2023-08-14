Ремонт 16 участков дорог в Пскове подходит к завершению

21:45, 14 августа 2023, ПАИ

Более 40 тысяч квадратных метров по 16 адресам отремонтировано в Пскове. О том, какие дороги подлежали восстановлению в рамках радиоэфира программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО», рассказал начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Александр Грацкий.

В список ремонта дорог картами вошли те участки дорог, которые не попали в план полноценного ремонта в этом году. По итогу были отремонтировали Рижский проспект, Верхняя набережная, улицы Западная, Некрасова, Советская, Народная. Впереди остался ремонт улицы Карла Маркса, большие карты на улицах Вокзальной, Олега Кошевого. Эти работы были выполнены в рамках основного контракта.

«Дополнительный контракт разыгрался на участки дорог на улицах Льва Толстого, Максима Горького, Розы Люксембург, Шоссейной и Алмазной. В целом благодаря прямому диалогу с подрядчиком работы выполнены раньше», – отметил Александр Грацкий.

Ранее был выполнен ямочный ремонт картами во дворах Пскова.

«Впереди ещё предстоит ремонт Крестовского шоссе, улицы Николая Васильева, Октябрьского проспекта и Юбилейной. Планов достаточно много», – подытожил начальник УГХ.

Отметим, что улицу Яна Фабрициуса в Пскове откроют для движения осенью.