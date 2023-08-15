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Компании Псковской области стали реже увольнять сотрудников

Компании Псковской области стали реже увольнять сотрудников, сообщает hh.ru. Так, по итогам последних трёх месяцев уход с работы стал чаще инициироваться самими работниками. Если в начале года по сокращению штатов в регионе уволили 15 % опрошенных жителей, то за последние три месяца – только 10 %. В то же время выросло количество увольняющихся по собственному желанию: 60 % против 52 %. Также немного выросла доля тех, кто вынужден был покинуть рабочие места из-за реорганизации компании: с 11 % в начале года до 14 % на данный момент.

Анализ ответов местных респондентов показывает, что чаще остальных самостоятельно увольнялись представители профессиональных сфер «Рабочий персонал» (73 %), «Добыча сырья» (71 %) и «Строительство, недвижимость» (70 %). Именно здесь сегодня наблюдается серьёзный кадровый голод. При этом по сокращению штатов без работы чаще оставались топ-менеджеры, безопасники, HR-менеджеры и сотрудники страховых фирм

Невыполнение плана и рабочих задач – ещё одна причина увольнений, из-за неё потеряли работу 3 % местных жителей. При этом псковичи стали чуть чаще нарушать трудовую дисциплину. Так, если в начале года уволенных по этой причине насчитывалось лишь 0,2 %, то сейчас – уже 0,5 %.  

Аналитика также показывает, что из-за сокращения штата чаще других теряют работу сотрудники в возрасте 55 лет и старше (более 18 % опрошенных). В то время как среди молодых специалистов эта доля не превышает 2 %. Между тем молодые люди чаще других уходят по собственному желанию: 71 % опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет сами уходят из компаний. Среди 35-44-летних число таких респондентов не превышает 41 %.

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