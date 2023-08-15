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Юный кондитер из Пскова пришла на шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!»

На телеканале «Пятница!» продолжается показ нового сезона проекта «Кондитер. Дети», в котором за звание лучшего кондитера страны соревнуются дети. Участникам шоу «Кондитер. Дети» от пяти лет. Своими руками они творят кондитерские шедевры, которым позавидовал бы сам Ренат Агзамов. Юные кондитеры покажут взрослым, на что они способны, и докажут, что венчики, кисточки и лопатки детям не игрушки.

Среди претендентов на победу оказалась 13-летняя Ульяна Болдырева из Пскова, сообщили ПАИ в редакции телеканала. 

На встречу с «королём тортов» и членами жюри Ульяна принесла морковный торт с апельсиновой карамелью собственного приготовления. Вместе с другими юными конкурсантами школьница из Пскова попробует поразить Рената Агзамова и членов жюри вкусом своего торта. Если им это удастся, они попадут в финал «Кондитер. Дети», где приготовят торты для звёздного гостя. Лучший пройдёт в суперфинал, чтобы сразиться за денежный приз и звание лучшего кондитера страны.

Удалось ли Ульяне из Пскова достойно представить свой десерт и попасть в финал шоу, можно увидеть уже сегодня, 15 августа, в 19:00 на телеканале «Пятница!».

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