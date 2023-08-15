Двое псковичей хотели заработать на бирже, но стали жертвами мошенников
Два жителя региона хотели заработать на бирже, но вместо этого стали жертвами мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В УМВД России по городу Пскову за помощью обратилась псковичка. Женщина сообщила, что лишилась 600 тысяч рублей. В начале августа потерпевшей позвонил неизвестный и предложил лёгкий заработок – игру на бирже. Псковичка стала переводить деньги на указанные мошенником банковские счета и карты, однако прибыли так и не увидела.
Жертвой аналогичной схемы стал 19-летний великолучанин. Молодой человек также хотел заработать на инвестициях и перевёл мошеннику почти 50 тысяч рублей.
По этим фактам возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>