Двое псковичей хотели заработать на бирже, но стали жертвами мошенников

11:04, 15 августа 2023, ПАИ

Два жителя региона хотели заработать на бирже, но вместо этого стали жертвами мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В УМВД России по городу Пскову за помощью обратилась псковичка. Женщина сообщила, что лишилась 600 тысяч рублей. В начале августа потерпевшей позвонил неизвестный и предложил лёгкий заработок – игру на бирже. Псковичка стала переводить деньги на указанные мошенником банковские счета и карты, однако прибыли так и не увидела.

Жертвой аналогичной схемы стал 19-летний великолучанин. Молодой человек также хотел заработать на инвестициях и перевёл мошеннику почти 50 тысяч рублей.

По этим фактам возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются.