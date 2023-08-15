Банк заплатит штраф за звонки робота-коллектора псковичу

13:44, 15 августа 2023, ПАИ

Один из банков Пскова привлекли к административной ответственности за использование робота-коллектора для звонков должникам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП Псковской области.

Сообщается, что в УФССП Псковской области поступило обращение гражданина на деятельность организации по факту взаимодействия с ним по вопросу просроченной задолженности. В связи с непростым положением у мужчины-пенсионера образовалась задолженность по кредиту в банке. В результате на его телефон стали поступать многочисленные звонки в разное время суток от робота-коллектора, это привело к проблемам со здоровьем.

Выяснилось, что банк для взаимодействия с гражданином применял телефонный робот-бот в отсутствие письменного соглашения с должником о применении данного вида общения.

В итоге банк заплатит штраф в размере 80 тысяч рублей.