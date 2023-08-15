Крышу многоквартирного дома отремонтировали в Пустошке

12:21, 15 августа 2023, ПАИ

Рабочие отремонтировали крышу многоквартирного дома 5 А на улице Октябрьской в Пустошке. Об этом ПАИ сообщили в Фонде капитального развития Псковской области.

Рабочие на объекте произвели демонтаж старого кровельного покрытия, выполнили ремонт стропильной системы, произвели устройство нового покрытия кровли из металлического листа с полимерным покрытием и утеплили чердачное перекрытие.

Помимо этого, на крыше установлены элементы безопасности, выполнено устройство организованного водостока, осуществлена перекладка дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой профилированным листом, над трубами установлены зонты. Также рабочие выполнили ремонт козырьков над входными группами.