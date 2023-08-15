Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Крышу многоквартирного дома отремонтировали в Пустошке

Рабочие отремонтировали крышу многоквартирного дома 5 А на улице Октябрьской в Пустошке. Об этом ПАИ сообщили в Фонде капитального развития Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального развития Псковской области

Рабочие на объекте произвели демонтаж старого кровельного покрытия, выполнили ремонт стропильной системы, произвели устройство нового покрытия кровли из металлического листа с полимерным покрытием и утеплили чердачное перекрытие. 

Помимо этого, на крыше установлены элементы безопасности, выполнено устройство организованного водостока, осуществлена перекладка дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой профилированным листом, над трубами установлены зонты. Также рабочие выполнили ремонт козырьков над входными группами. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 августа 2023

Финальный этап военно-спортивной игры «Зарница 2.0» прошёл в Великолукском районе

15 августа 2023

Замкомандующего ВДВ России рассказал о «путеводных звёздах» в военной службе

15 августа 2023

Более 30 тысяч псковичей пользуются электронными трудовыми книжками

15 августа 2023

Алексей Наумец – о своей жене: Она всегда моя опора и поддержка

15 августа 2023

Игорь Сопов станет гостем программы на «Серебряном дожде» 

15 августа 2023

Алексей Наумец рассказал, почему стал военным

15 августа 2023

Замкомандующего ВДВ России Алексей Наумец стал гостем программы ПАИ-live

15 августа 2023

До +33 градусов ожидается в Псковской области 16 августа


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...