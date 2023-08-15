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Культура

11 псковичей представили регион на Международном детском культурном форуме

Творческая делегация в составе 11 одаренных детей из Псковской области приняла участие во II Международном детском культурном форуме, который проходил в Москве на площадке Новой Третьяковской галереи с 10 по 12 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото здесь и далее: ПОКИ имени Римского-Корсакова

Регион представили 11 одаренных детей из Пскова и Великих Лук, среди них Анна Тимашова, Вероника Шевелёва, Тимофей Кособоков, Полина Мишнева, Мария Абабкова, Маргарита Кушникова, Арсений Зимин, Ангелина Алиева, София Гусейнова, Алиса Шарафанович, Арина Мхоян, а также руководители делегации – Анжелика Романюк и Ксения Удовик.

Послами форума в этом году стали народный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, народный артист РФ, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, народная артистка РСФСР, художественный руководитель Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина, заслуженный артист РФ, хореограф Егор Дружинин.

В колледже отметили, что знаковым мероприятием форума стали форматы с министром культуры Ольгой Любимовой, во время которых ребята могли поучаствовать в «Диалоге на равных с министром культуры РФ».  

В число победителей конкурса, прошедших в финал, вошла псковичка Анна Тимашова. Она представила министру свой проект «Музейные маршруты глазами детей» и уже в ближайшее время получит поддержку от министерства культуры.

В рамках форума участники делегации посетили множество мастер-классов и лекций. В команде от Северо-Западного федерального округа в хакатоне «Наследники культуры: мост в будущее» приняла участие Вероника Шевелёва. В составе команд ребята также разрабатывали проекты, направленные на развитие культуры каждого региона.

Отметим, что в 2023 году масштаб форума расширился. Участниками детского культурного форума стали ребята из 89 субъектов России, в том числе 50 представителей новых регионов России, а также делегации из 13 зарубежных стран. Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Российской Федерации и Росконцерт.
 

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