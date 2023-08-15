Выставка картин заслуженного художника РФ работает в Пустошкинской библиотеке

21:47, 15 августа 2023, ПАИ

Почётным гостем встречи литературного клуба «Свеча» в Пустошкинской районной библиотеке стал заслуженный художник России Виталий Бубенцов. Об этом сообщила газета «Вперёд».

Виталий Бубенцов – живописец, график, монументалист, член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. Работы мастера хранятся в музеях Минска, Риги, Пскова, Вологды, Москвы, в частных коллекциях Дании, Нидерландов, Норвегии, США, Финляндии и Швеции.

«Виталий Николаевич привёз и оформил в читальном зале нашей библиотеки выставку своих работ. Рассказал о своём творческом пути, о своих работах и о том, что его вдохновляет», – написали в газете.

Посетить выставку художника в читальном зале можно в течение недели.