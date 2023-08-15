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Общество

Более 30 тысяч псковичей пользуются электронными трудовыми книжками

31 020 работников Псковской области ведут трудовую книжку только в электронном виде, из них только в этом году на онлайн-формат перешли 2276 человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Фото: ПАИ

Электронная трудовая книжка (ЭТК) представляет собой данные о трудовой деятельности гражданина, которые формируются из ежемесячных отчётов работодателей и хранятся в единой базе Социального фонда России. С 2021 года всем специалистам, которые впервые устраиваются на работу, трудовая книжка оформляется только в электронном виде. При этом сотрудники с бумажной книжкой в любой момент могут перейти на электронную.

«Одним из главных преимуществ электронной книжки является постоянный доступ работника к сведениям о его трудовой деятельности. Ознакомиться с записями в своей электронной трудовой можно в любое время за пару минут. Кроме того, электронная трудовая книжка позволяет минимизировать занесение ошибочных и неточных сведений о трудовой деятельности и гарантирует высокий уровень безопасности и сохранности данных», – отметила управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

Электронная трудовая книжка, как и её бумажный аналог, содержит сведения о приёме сотрудника на работу, переводе и увольнении. В ЭТК также заносятся должность, специальность, квалификация и вид деятельности. Периоды работы, занесённые работодателем в ЭТК, влияют на формирование стажа, который будет учитываться при назначении пенсии, поэтому работникам рекомендуется регулярно получать выписку из электронной трудовой и проверять корректность информации. 

Получить сведения из ЭТК в бумажном виде можно у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ или в клиентской службе Социального фонда. Электронную выписку удобно заказать через личный кабинет гражданина на сайте Социального фонда или на портале госуслуг. Цифровой документ имеет равную юридическую силу с бумажным и может быть представлен в любые инстанции.

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