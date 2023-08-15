Младенца весом 800 граммов спасли в Пскове

14:57, 15 августа 2023, ПАИ

Трёхнедельного младенца, который весил 800 граммов, спасли в Псковском клиническом перинатальном центре врачи Педиатрического университета. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Ребёнок появился на свет недоношенным. Врачи установили у него врождённый диагноз «Окклюзионная постгеморрагическая гидроцефалия». В комитете рассказали, что термином «гидроцефалия» в неврологии обозначается повышенное скопление цереброспинальной жидкости (ликвора) в полости черепа. «Это сложная патология новорождённых, требующая высокой квалификации при коррекции», – отметили в комитете.

Перинатальный центр запросил консультацию Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. После этого ректор, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов оперативно принял решение о направлении в Псков бригады во главе с нейрохирургом Иваном Усенко. «Дело в том, что единственно эффективным методом лечения заболевания является нейрохирургический», – обратили внимание в комитете.

По результату многочасовой операции врачи установили ребёнку наружный дренаж. «Это путь к снятию острых симптомов. А после этого ещё должны быть проведены плановые операции», – рассказали в комитете. Там подчеркнули, что положительный исход лечения можно спрогнозировать своевременно проведённой операцией, а также большой компетенцией Педиатрического университета в проведении таких сложнейших вмешательств.

Отметим, что клиника Педиатрического университета ежегодно проводит более 15 000 операций в год. Добавим, что учреждение принимает пациентов со всей России. Это происходит в рамках бюджета по квотам и субсидиям Министерства здравоохранения Российской Федерации.