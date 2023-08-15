Систему канализации строят в Дубраве Великолукского района
Строительство системы канализации в рамках реализации проектов ТОС продолжается в Дубраве Великолукского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал главы Великолукского района Алексея Кузьмина
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Фото: Telegram-канал главы Великолукского района Алексея Кузьмина
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Фото: Telegram-канал главы Великолукского района Алексея Кузьмина
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Фото: Telegram-канал главы Великолукского района Алексея Кузьмина
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Фото: Telegram-канал главы Великолукского района Алексея Кузьмина
Он лично проконтролировал реализацию проектов ТОС «Дубрава-Сити» и «Надежда».
«Проекты по строительству системы канализации важные и довольно-таки масштабные, поскольку затрагивают жителей двух многоквартирных домов – № 25 и № 29 – и создадут комфортные условия для жизни нашего населения», – отметил Алексей Кузьмин.
Глава района также пообщался на месте с подрядчиком. На сегодняшний день замечаний к его работе нет.
Алексей Кузьмин также попросил обратить особое внимание на дальнейшее благоустройство территории возле многоквартирных домов.
Ранее сообщалось, что в рамках реализации проекта ТОС на детской площадке возле озера в деревне Фотьево Великолукского района появились игровые формы.
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