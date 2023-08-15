В парке Победы в Опочке устанавливают новую детскую площадку
В парке Победы в Опочке ведутся работы по монтажу нового детского игрового оборудования. Об этом пишет газета «Красный маяк».
Игровой комплекс станет доступен для опочан благодаря поддержке правительства Псковской области. Сообщается, что дети уже в ближайшее время смогут воспользоваться игровым комплексом, качелями и песочным двориком. Объекты детской игровой площадки рассчитаны на возрастную категорию от двух до 12 лет.
Ранее сообщалось, что новые игровые формы появились на детской площадке около озера в Великолукском районе.
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